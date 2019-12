Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a aparut scurt, pe cand era un simplu om de afaceri, in filmul de Craciun ”Home Alone 2: Lost in New York (Maman, j'ai encore rate l'avion !)” (1992), o ”onoare” pentru el, un subiect pus pe tapet de catre un militar, in Ajunul Craciunului, intr-o discutie a presedintelui cu trupe americane…

- Ariana Grande le ofera fanilor un cadou de Craciun sub forma unui nou album live, "k bye for now (swt live)", lansat luni, transmite revista Rolling Stone. Pe album sunt 32 de piese inregistrate in cadrul turneului ei international incheiat recent, printre care variante ale hiturilor "No Tears Left…

- In preajma sarbatorilor de iarna, Smart Radio iși marește portofoliul cu un radio nou, “Smart for Christmas”, unde regasești atmosfera de Craciun cu sute de piese de sezon ale artiștilor internaționali și romani. De la Frank Sinatra, la Michael Buble, de la piese din “Home Alone” pana la “A Christmas…

- Parcul Municipal din Turda a gazduit in aceasta seara evenimentul caritabil „Atinge-un suflet de Craciun!”. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Se filmeaza un nou Home Alone. Cine ii ia locul lui Macaulay Culkin? Home Alone a fost lansat in urma cu 30 de ani si a devenit cea mai de succes comedie de Craciun din toate timpurile. Filmul este difuzat in toata lumea in preajma sarbatorilor si se bucura de audiente de top, chiar daca telespectatorii…

- Jack Black a uitat ca a jucat intr-unul dintre cele mai populare filme de Craciun, ‘The Holiday’, noteaza contactmusic.ro. Starul ‘School of Rock’ a fost intrebat care este filmul sau preferat de Craciun, iar el a raspuns ca ‘Elf’ (2003). Dupa ce i s-a reamintit ca a facut parte din blockbuster-ul lui…

- Cartierul East Village este de 45 de ani scena unuia dintre cele mai mari evenimente de Halloween: 60.000 de persoane defileaza in costumatii impunatoare, in timp ce alte 2 milioane vor iesi in strada, desi Sarbatoarea mortilor incepe in multe parti ale tarii chiar din primele zile ale lunii octombrie.…

- "A venit timpul ca Senatul sa efectueze o investigatie privind coruptia si ale actiuni inadecvate care implica Ucraina", a afirmat senatorul Lindsey Graham pe Twitter, mentionand in mod specific concedierea fostului procuror general al Ucrainei Viktor Sokin. Giuliani si acuzatiile sale nedovedite…