Stiri pe aceeasi tema

- Iranul nu il considera pe președintele american Donald Tump un partener de incredere in negocieri, a declarat marți ministrul iranian de Interne, Abdolreza Rahmani Fazli, dupa ce liderul de la Casa Alba a afirmat ca este dispus sa se intalneasca "oricand" cu Hassan Rouhani, relateaza Reuters, preluata…

- Teheran, 25 iul /Agerpres/ - Iranul nu va lua parte niciodata la negocieri unilaterale cu Statele Unite ale Americii sub amenintare, a afirmat miercuri purtatorul de cuvant al Ministerului iranian de Externe, Bahram Qassemi, citat de Reuters. Comentariile lui Qassemi par sa fie o reactie la declaratia…

- Președintele american Donald Trump l-a avertizat pe omologul sau ranian Hassan Rouhani impotriva amenințarii Statelor Unite, dupa ce acesta a declarat ca "un razboi cu Iranul este mama tuturor razboaielor", relateaza site-ul agenției Reuters, conform mediafax. "Niciodata sa nu mai ameninți…

- Țarile europene au ambiția de a salva acordul nuclear in urma retragerii Statele Unite, a declarat sambata președintele iranian Hassan Rouhani, facand apel la soluții practice din partea Blocului comunitar, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax."Pentru a indeplini acest lucru,…

- Remarcile secretarului de stat american Mike Pompeo in legatura cu strategia fata de Iran arata ca Statele Unite ale Americii cauta o schimbare de regim in Republica Islamica Iran, a declarat luni un important demnitar iranian, citat de Reuters. ''America vrea sa preseze Iranul…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a prezentat azi o serie de condiții pentru semnarea unui nou acord nuclear cu Iranul, somând regimul islamist de la Teheran sa renunțe la "comportamentul negativ" și amenințând cu sancțiuni dure. Mike Pompeo a prezentat o serie de…

- Acordul nuclear semnat cu Iranul in 2015 "nu este mort" in ciuda deciziei presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite, a declarat miercuri ministrul francez de externe, adaugand ca presedintele francez Emmanuel Macron il va contacta mai tarziu in cursul zilei pe omologul sau iranian…

- Acordul nuclear semnat cu Iranul in 2015 "nu este mort" in ciuda deciziei presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite, a declarat miercuri ministrul francez de externe, adaugand ca presedintele francez Emmanuel Macron il va contacta mai tarziu in cursul zilei pe omologul sau iranian…