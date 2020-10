Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, se simte "extrem de bine" si nu mai are simptome de coronavirus, afirma medicul Casei Albe, Sean Conley, citat de agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX."A avut o prima noapte odihnitoare acasa, iar astazi nu manifesta simptome. Semnele vitale si cele…

- Președintele american Donald Trump se descurca „extrem de bine” și nu raporteaza niciun simptom al COVID-19, la o zi dupa intoarcerea la Casa Alba dupa ce a fost internat cu boala extrem de contagioasa, a declarat medicul sau intr-un comunicat, marți, citat de Reuters. Sean Conley, comandantul marinei,…

- Starea de sanatate a președintelui american Donald Trump, diagnosticat cu Covid-19, continua „sa se amelioreze” și ar putea ieși din spital de luni, a informat duminica echipa de medici care îl îngrijește pe liderul de la Casa Alba, transmite AFP.Nivelul de oxigen al președintelui…

- "La acest moment, eu si echipa mea suntem extrem de incantati de progresele pe care le face presedintele. Incepe sa scape de simptome", a declarat dr. Sean Conley, medicul Casei Albe, conform NY TIMES. Citeste si: Donald Trump, spitalizat si tratat cu Remdesivir dupa ce a anuntat ca are COVID-19.…

- Președintele american Donald Trump, diagnosticat cu Covid-19, nu primește în acest moment oxigen suplimentar și nu mai are febra de 24 de ore, a informat sâmbata medicul Casei Albe, Sean Conley, dând asigurari ca liderul SUA „se simte foarte bine”, relateaza AFP.Nivelul…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii (74 de ani) și soția sa, Melania (50 de ani) s-au infectata cu noul coronavirus. Cei doi au anunțat ca au fost testați pozitiv pentru COVID-19 pe rețelele de socializare. Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O gasești AICI . „In…

- Intr-un comunicat emis in jurul aceleiasi ore, medicul presedintelui, Sean Conley, a declarat ca a primit confirmarea testelor pozitive joi seara. "Presedintele si prima Prima Doamna se simt amandoi bine in acest moment si intentioneaza sa ramana in Casa Alba pe perioada convalescentei", a…

- Presedintele american Donald Trump i-a atacat luni pe expertii in domeniul sanatatii din guvernul sau care coordoneaza reactia la epidemia de coronavirus, in conditiile erodarii relatiei sale cu principalul expert in boli infectioase din tara, medicul Anthony Fauci, relateaza Reuters.