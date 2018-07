Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat joi „fortele“ din Statele Unite „gata sa sacrifice relatiile ruso-americane“, la doua zile dupa summit-ul de la Helsinki cu omologul sau american, Donald Trump, extrem de criticat in tara sa din cauza pozitiei sale conciliante, relateaza AFP.

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat joi ca in Statele Unite exista „forțe” care sunt "pregatite sa sacrifice relațiile ruso-americane", la doua zile dupa summitul de la Helsinki cu omologul sau Donald Trump, criticat dur peste Atlantic pentru poziția concilianta fața de Moscova, scrie AFP.

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni, la Helsinki, ca nu vede vreun motiv ca Rusia sa se fi amestecat in alegerile din Statele Unite in 2016, relateaza The Associated Press, informeaza news.ro.Trump a refuzat, luni, cand a fost indemnat sa condamne amestecul rus in alegerile…

- Statele Unite ale Americii nu cauta "rezultate finale concrete" de pe urma intrevederii de luni dintre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat consilierul pe probleme de securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, intr-un interviu acordat duminica emisiunii…

- La summitul NATO de saptamana viitoare, presedintele american Donald Trump urmeaza sa le spuna aliatilor ca Statele Unite nu sunt dispuse sa fie exploatate financiar. "Ceea ce va face presedintele va fi sa mearga la aceste intalniri cu mentalitatea de a proteja poporul american, de a fi…

- SUA vor mentine sanctiunile impotriva Rusiei pana cand peninsula Crimeea, anexata in 2014, va fi inapoiata Ucrainei, conform declaratiilor secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, care a precizat ca Statele Unite nu vor recunoaste anexarea Crimeei, ramanand in dezacord cu Moscova pe acest…

- SUA vor mentine sanctiunile impotriva Rusiei pana cand peninsula Crimeea, anexata in 2014, va fi inapoiata Ucrainei, conform declaratiilor secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, care a precizat ca Statele Unite nu vor recunoaste anexarea Crimeei, ramanand in dezacord cu Moscova pe acest…

- Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat joi, in cadrul sesiunii sale televizate de intrebari si raspunsuri, ”linia directa”, atent coregrafiata, drept o ”gluma” acuzatii potrivit carora Kremlinul s-ar fi amestecat in alegerile prezidentiale din Statele Unite in 2016 in favoarea lui Donald Trump,…