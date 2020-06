Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca strangularea, o tehnica controversata folosita de unii politisti pentru a-i imobiliza pe unii suspecti, ar trebui sa fie ''de regula'' interzisa, dar ca ar putea fi necesara in anumite situatii, relateaza AFP. "Daca un politist ajunge intr-o…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri ca va inceta in curand sa mai ia hidroxiclorochina ca masura preventiva impotriva coronavirusului, punand capat unui regim medicamentos controversat care a fost criticat amplu de experti in sanatate publica, relateaza DPA."Cred ca regimul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca administratia sa analizeaza numeroase propuneri legate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), inclusiv una care prevede ca Washingtonul sa contribuie la finantarea OMS cu aproximativ 10% din fondurile alocate anterior, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, la Phoenix, ca grupul de lucru pentru gestionarea epidemiei noului coronavirus de la Casa Alba urmeaza sa isi incheie activitatea in contextul in care SUA intra in a doua faza de gestionare a consecintelor epidemiei noului coronavirus, informeaza Reuters.…

- Comisia Europeana a promis un miliard de euro in cadrul eforturilor de descoperire a unui vaccin, de teste si tratamente pentru noul coronavirus, la inceputul unei conferinte internationale a donatorilor gazduita de executivul european, un maraton mondial lansat luni și prin care UE a strans a 7,4…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca spera ca numarul deceselor din SUA provocate de coronavirus sa ramana sub pragul de 100.000, informeaza sambata dpa potrivit Agerpres. "Sa speram ca vor ramane sub pragul de 100.000 de vieti pierdute, care chiar si asa este un numar oribil", a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri agentiei Reuters ca nu crede sondajele de opinie care il coteaza ca favorit la alegerile prezidentiale din noiembrie pe fostul vicepresedinte Joe Biden. Intr-un interviu acordat in Biroul Oval de la Casa Alba, Trump a afirmat ca nu se asteapta…

- Presedintele american Donald Trump atrage atenția ca prelungirea izolarii din cauza pandemiei de coronavirus COVID-19 ar putea distruge țara. Trump a declarat, marți, la televiziunea Fox News ca masurile de izolare au aruncat deja economia Statelor Unite ale Americii in criza. Donald Trump a avertizat…