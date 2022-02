Stiri pe aceeasi tema

- "Planuim sa anuntam marti noi sanctiuni impotriva Rusiei, ca raspuns la deciziile si actiunile Moscovei de luni. Ne coordonam cu aliatii si partenerii nostri pentru acest anunt", a declarat luni pentru AFP un purtator de cuvant al Casei Albe.Statele Unite au dezvaluit luni primele sanctiuni limitate…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, se intalneste, astazi, cu echipa sa de securitate nationala pe tema situatiei din Rusia si Ucraina, a declarat un oficial de la Casa Alba, citat de Reuters. Intalnirea a fost convocata la scurt timp dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a anuntat ca analizeaza…

- Președintele va oferi „o actualizare privind eforturile noastre continue de descurajare și eforturile diplomatice, precum și despre masarea de trupe militare de catre Rusia la granița cu Ucraina”, a anunțat Casa Alba, potrivit CNN .Ultima oara cand a vorbit Joe Biden despre criza ruso-ucraineana a…

- Președintele american Joe Biden lanseaza un nou mesaj despre criza dintre Ucraina și Rusia, vineri seara de la ora 16.00, ora locala (ora 23.30, ora Romaniei), transmite Casa Alba.Se așteapta ca Joe Biden sa ofere noi informații despre situația negocierilor cu partea rusa și evoluția mișcarilor trupelor…

- Dorim noi razboi? Desigur ca nu. De aceea am avansat propuneri pentru un proces de negociere, a declarat Vladimir Putin la o conferinta de presa comuna la Moscova cu cancelarul german Olaf Scholz.Liderul de la Kremlin a confirmat retragerea partiala a trupelor ruse de la granita cu Ucraina, dar a acuzat…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…

- Acest text a fost aprig negociat in Congresul american, unde o mana de alesi republicani a incercat sa paralizeze serviciile federale, timp de cateva ore, in semn de protest fata de vaccinarea obligatorie impusa de Guvernul presedintelui democrat Joe Biden. Biden urmeaza sa promulge legea pana la miezul…