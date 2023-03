Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Donald Trump a anunțat sambata ca se așteapta sa fie arestat in legatura cu ancheta procurorului districtual din Manhattan saptamana viitoare și a facut apel la proteste, potrivit CNN.

- Miliardarul chinez Guo Wengui a fost arestat miercuri la New York, fiind acuzat de o frauda de peste un miliard de dolari, in dauna a mii de investitori. Aflat in exil in Manhattan, el se prezenta ca adversar al regimului de la Beijing.

- Principalul forum anual al dreptei americane il are pe Donald Trump drept protagonist absolut si, inainte ca insusi fostul presedinte republican sa inchida lucrarile, sambata seara, familia sa a mobilizat bazele republicane cu un mesaj clar in perspectiva alegerilor prezidentiale din 2024: "Votati…