Trump desenează hărţi în care Israelul primeşte mai multe teritorii. Preşedintele palestinian protestează împotriva "palmei secolului" Presedintele Donald Trump a prezentat marti, la Casa Alba, alaturi de premierul israelian, Benjamin Netanyahu, planul de pace pentru Orientul Mijlociu, bazat pe o solutie "cu doua state", prin care face Israelului o serie de concesii. El a spus ca teritoriul prevazut pentru noul stat palestinian va ramane deschis si nu vor fi dezvoltate colonii israeliene timp de o perioada de patru ani. Trump, in remarcile facute marti la Casa Alba, a spus ca Ierusalimul va ramane capitala nedivizata a Israelului. Numai ca printre numeroasele puncte sensibile ale planului se numara acordarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

