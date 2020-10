Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat emis in jurul aceleiasi ore, medicul presedintelui, Sean Conley, a declarat ca a primit confirmarea testelor pozitive joi seara. "Presedintele si prima Prima Doamna se simt amandoi bine in acest moment si intentioneaza sa ramana in Casa Alba pe perioada convalescentei", a…

- Statele Unite sunt țara cea mai afectata de pandemie de coronavirus, inregistrand peste 7 milioane de persoane infectate și 200.000 de decese din cauza Covid-19. La plecarea spre mitingul electoral din statul Ohio, de pe 22 septembrie, președintele american Donald Trump a vorbit, pe peluza din fața…

- In Timiș, aproape 360 de parinți au optat pentru cursuri online pentru copiii lor, unii de teama de a nu contacta coronavirusul. Alții iși duc copiii la școala, dar teama de infectare exista, mai ales ca, in ultimele zile, apar cazuri de profesori care au contactat Covid-19. Doctorii de la Spitalul…

- Pandemia ii obliga pe elevi sa stea mai mult timp in fata computerului. Odata cu noile realitati, cind invatamintul se desfasoara online, au aparut noi riscuri la care sint supusi elevii si studentii. Potrivit medicilor, privitul indelung la calculator predispune la diferite afectiuni oftalmologice.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a revizuit recomandarile in cazul tratamentului pentru COVID-19, dupa analiza mai multor studii privind utilizarea medicamentelor din clasa steroizilor. Astfel, OMS sustine ca acestea ar trebui utilizate pentru a trata pacientii COVID-19 in stare grava, insa nu recomanda…

- Donald Trump a purtat masca de protectie pe fata in momentul in care a intrat in spitalul Presbyterian din New York. Presedintele SUA a stat aproape 45 de minute in unitatea medicala, noteaza BBC. Potrivit presei americane, Robert Trump, in varsta de 72 de ani, este grav bolnav, insa…

- Presedintele statului Belarus, Aleksandr Lukasenko, a declarat marti ca a fost infectat cu noul coronavirus, dar ca nu a avut niciun fel de simptome si deja s-a vindecat, relateaza agentia de stiri BELTA, preluata de Reuters. "Astazi va întâlniti cu un om care a reusit…

- CHISINAU, 13 iul – Sputnik. Igor Dodon a postat mesajul sau de felicitare pe Facebook. © AFP 2020 / PHILIPPE WOJAZERRisc de destabilizare: Macron preseaza Israelul sa renunțe la anexarea West Bank"Această zi de o semnificație profundă pentru francezi dă prilej să remarcam rolul special…