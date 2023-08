Trucul prin care scapi de praful de mobilă rapid - Soluția se poate prepara acasă Depunerile de praf pe mobila de acasa pot deveni o problema a trecutului cu ajutorul unei soluții economice la care probabil nu v-ați gandit. Majoritatea gospodinelor cunosc provocarile curațarii zilnice a prafului. Aceasta sarcina obositoare poate fi inlaturata cu un preparat simplu creat in propria bucatarie.Pentru a indeparta praful de pe suprafețe, un ingredient accesibil va va fi de un real folos.Comuna glicerina, utilizata in industria cosmetica și disponibila in plafar sau farmacii, va va ajuta sa scapați de sarcina zilnica de a șterge praful. Incepeți prin a combina o lingura de glicerina… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

