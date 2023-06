Trucul cu o banană care te ajută să ai trandafiri înfloriţi până la toamnă. Vecinii te vor invidia Trandafirii se numara printre cele mai populare și mai larg cultivate plante ornamentale. Se gasesc aproape peste tot, de la balcoane și gradini pana la cele mai faimoase gradini regale din lume. Daca și tu iubești aceste plante și ți-ai dori sa le ai inflorite pana toamna tarziu, iata un truc genial pe care sa […] The post Trucul cu o banana care te ajuta sa ai trandafiri infloriti pana la toamna. Vecinii te vor invidia appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Vlad Ciurea este unul dintre cei mai cunoscuți medici neurologi de la noi din țara. Sfaturile sale prețioase ajuta mulți oameni și dau rezultate imediat. De curand, specialistul a dezvaluit care sunt cuvintele pe care ar trebui ”sa le repetam ca pe Tatal Nostru”. Ne ajuta sa ne menținem creierul…

- Cultivarea florilor care infloresc toata vara iți pot umple gradina cu culori glorioase de la sfarșitul primaverii pana la inceputul toamnei. Fie ca plantezi plante perene care infloresc vara sau anuale care infloresc toata vara, curtea ta va fi o mare de culoare. Cand iți planifici peisajul gradinii,…

- Primavara și toamna sunt cele mai bune perioade pentru a semana un gazon nou din semințe. Este mai ieftin decat sa cumperi gazon, ușor de facut și ar trebui sa ofere rezultate grozave daca urmezi pașii de mai jos. Pentru a obține un gazon care sa se potriveasca nevoilor tale, ai grija sa alegi amestecul…

- Experții in horticultura au dezvaluit de ce trebuie sa varuiești pomii in fiecare primavara și toamna, de fapt. Varuirea pomilor in aceasta perioada nu are doar un rol estetic. Care este greșeala pe care o fac mulți oameni cand vine vorba de varuirea pomilor. De ce se varuiesc pomii in fiecare primavara.…

- Indiferent daca i-ai primit in dar de la o persoana apropiata sau de la partenerul tau, trandafirii au intotdeauna farmecul lor. Nimic nu iți face ziua mai senina! Știi cum poți sa le prelungești viața? O gospodina a uns trandafirii cu miere și i-a infipt intr-un cartof. Trucul a devenit viral pe rețelele…

- Trandafirii sunt una dintre cele mai cautate flori pentru frumusețea, mirosul și abundența lor indelungata. Daca te gandești sa plantezi cațiva in gradina ta sau daca ii ai deja și cauți cateva sfaturi suplimentare despre cum sa faci plantele de trandafiri sa infloreasca pana toamna tarziu, ei bine,…

- Pe langa faptul ca sunt ajutorul nostru de nadejde in bucatarie, prosoaple de hartie sunt mai versatile decat ai putea crede, susțin internauții. Fie ca ștergi suprafețele din casa, absorbi excesul de ulei de pe preparatele culinare sau formezi șervețele, iata cateva trucuri geniale pe care le poți…

- Din ce in ce mai mulți oameni sunt atenți in zilele noastre la felul in care deciziile lor afecteaza mediul inconjurator care a avut de suferit foarte mult. Iata ca gospodarii au gasit acum soluții simple și ușoare pentru a repara aleea din curte ieftin și eco-friendly. Trucul este de mare ajutor mai…