Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de infectari cu COVID-19 a avut din nou o crestere in ultimele 24 de ore. La nivel national au aparut noi 491 de cazuri de coronavisus, numarul total de imbolnaviri fiind de 7.707. In Timis, in ultimele 24 de ore au fost confirmate 19 noi cazuri, numarul total ajungand la 341. Dupa cateva zile…

- Grupul de Comunicare Strategica a actualizat modelul declarației pe proprie raspundere, care poate fi completata de pe PC/laptop in campurile predefinite, in formatul PDF, necesitand ulterior tiparirea și semnatura olografa a titularului. Documentul poate fi redactat/completat de pe PC/laptop in campurile…

- ⁹Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Hunedoara, col. Viorel Demean, a fost confirmat pozitiv cu coronavirus in urma testelor. Acesta va fi internat la Timișoara. Conform Știrile Antena 3 Deva (https://www.facebook.com/StirileAntena3Deva/ ) colonelul Viorel Demean, conformat…

- In doar o saptamana de cand au fost instalate in mijloacele de transport in comun din Timisoara, dozatoarele de lichid dezinfectant au consumat nu mai putin de 500 de litri de substante destinate curatarii mainilor calatorilor. The post STPT a folosit 500 de litri de lichid dezinfectant in dozatoarele…

- Vechea idee a grupurilor de turisti asiatici care viziteaza Timisoara revine in discursul primarului Nicolae Robu. El contrazice ideea ca sute de mii de asemenea turisti vin in orasul de pe Bega doar pentru turism de business. Raspunsul care includea si analiza turistica realizata de primar a venit…

- Conform unui proiect de hotarare care va fi propus spre aprobare consilierilor locali din Timisoara, o societate germana deja prezenta in oras doreste extinderea activitatii sale din Timisoara. Societatea germana specializata in domeniul automotive vrea sa-si extinda activitatea de la unitatea pe care…

- Poate nu stiati, Carnavalul de la Veneția e la distanta de un singur zbor cu avionul de Timisoara. Daca aveti noroc si rezervati biletele din timp, plecati si va intoarceti pe si de pe Aeroportul International Timisoara cu doar 98 de leu dus intors. De pe principala poarta aeriana a zonei de vest a…

- La Stadionul Dan Paltinișanu au inceput masuratorilor topografice – primii pași pentru ca proiectul de demolare al vechii arene și de construire a unui nou stadion pentru Timișoara sa prinda contur. Deocamdata se fac documentațiile. The post Calin Dobra pe Stadionul Dan Paltinișanu. S-a dat startul…