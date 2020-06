Troleibuz în flăcări: Gabriela Firea dă vina pe ”cei care blochează intenționat licitațiile” Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, da vina pentru incendiul care a mistuit duminica un troleibuz in centrul orașului pe presupusele blocaje intenționate ale licitațiilor organizate de primarie pentru noi mijloace de transport in comun. ”Sper ca toti cei care blocheaza intentionat licitatiile pentru achizitia de mijloace de transport in comun sa vada aceasta imagine cu un troleibuz in flacari, in centrul orasului! Doi ani am fost sicanati cu licitatia pentru achizitia a 100 de troleibuze. Cu mare greutate am reusit sa semnam contractul anul acesta, cu un consortiu germano-turc. Asa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

