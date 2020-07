Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Igor Dodon a zburat spre Moscova pentru a participa la parada militara din 24 iunie, la aniversarea a 75 de ani de la victoria asupra nazismului. Anunțul a fost facut de șeful statului, pe o rețea de socializare.

- Marius Balo, profesorul roman condamnat in China la opt ani de pușcarie pentru complicitate la frauda contractuala, are in Romania o singura ruda, pe Ioan Felecan, 66 de ani. Un unchi care, de ani buni, incearca din rasputeri sa-l aduca acasa. Barbatul spune ca Balo traiește intr-un iad, nu a mai vazut…

- Ateneul National din Iasi a anuntat printr-un comunicat de presa ca doreste sa deschida in „Salonul Marilor Romani” o galerie dedicata marilor duhovnici si teologi romani.Salonul a fost inaugurat in data de 1 decembrie 2019, de Alteta Sa Regala Principesa Sofia si de presedintele Academiei…

- Dupa alegerile parlamentare din decembrie 2008, președintele Romaniei de la aceea vreme, adica Traian Basescu, a surprins pe toata lume prin numire ca premier a lui Emil Boc, proaspat reales primar la Clujului....

- Polițiștii au descins pe strada Napoca nr. 6. la Ristorant Exclusive, dupa ce au fost suspiciuni ca erau clienți in interior.Conform unor surse, patronul susține ca nici vorba sa fie deschis, dar poliția susține contrariul.Vom reveni cu amanunte...

- Rusia finalizeaza construcție unei imense biserici ortodoxe decorate cu mozaicuri care îl reprezinta pe Vladimir Putin și Iosif Stalin și care ar trebui terminata în mai, pentru a sarbatori 75 de ani de la victoria împotriva Germaniei naziste, scrie AFP.Situata pe teritoriul…

- Mitropolitul Andrei al Clujului a oficiat vineri Sfanta Liturghie la hramul Manastirii clujene „Sfanta Elisabeta”, potrivit basilica.ro.In predica rostita, Parintele Mitropolit a explicat ca anul acesta hramul manastirii a fost serbat in condiții modeste din cauza pandemiei cu noul coronavirus.…

- Prefectul județului Cluj a anunțat, marți dupa-masa, ca inca șapte pacienți diagnosticați cu coronavirus au fost declarați vindecați. Cele șapte persoane au fost externate astazi de la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca. Județul Cluj are pana in prezent 46 de persoane declarate vindecate, dupa…