Trofeul Europa League, furat si apoi recuperat, in Mexic

Stiri pe aceeasi tema

- Trofeul Europa League, atribuit anual de UEFA castigatoarei celei de-a doua competitii continentale inter-cluburi la fotbal, a fost furat dupa o prezentare care a avut loc cu ocazia unui meci disputat pe stadionul din Guanajuato (Mexic), dar a fost apoi recuperat la scurt timp, informeaza AFP.…

- Trofeul Ligii Europa a fost furat dupa o prezentare la un meci pe stadionul din Guanajuato (Mexic), insa a fost recuperat la scurt timp, informeaza AFP, potrivti news.ro."Am recuperat cupa Europa League dupa ce am fost informati despre vehiculul in care a fost pus dupa eveniment", au anuntat…

- #PGJEInforma Que a través de elementos de la @AIC_Guanajuato es recuperada la copa @EuropaLeague tras recibir la denuncia que había sido robada del vehículo que la trasladaba posterior a un evento en @municipio_leon. pic.twitter.com/TF8sKjVRAe— PGJE (@PGJEGUANAJUATO)…

- Bataia a fost aplanata de politisti. Oamenii legii i-au intocmit tinerei din Iasi dosar penal pentru furt calificat si pentru loviri si alte violente. "Femeie de 38 de ani din Iași, surprinsa de agenții de paza dupa ce a sustras mai multe bunuri, obiecte de imbracaminte. Prejudiciul a fost…

- Departamentul Politiei din Los Angeles a confirmat luni arestarea barbatului care i-a furat Oscarul actritei Frances McDormand cu prilejul Governor's Ball, petrecerea oficiala organizata de Academia de la Hollywood, precizand ca statueta s-a reintors in mainile fericitei posesoare. Purtatoarea de cuvant…

- Trei tineri banuiti de savarsirea unor infractiuni de furt din locuinte din Istria, judetul Constanta au fost identificati de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de furt calificat din incinta a doua imobile, din localitatea Istria,…

- La data de 07 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Rovinari au fost sesizati prin apelul 112 de o femeie, de 38 de ani, din comuna Calnic, despre faptul ca, in timp ce se afla in incinta Spitalului Orasenesc Rovinari, persoane necunoscute i-ar fi sustras fiului sau, telefonul mobil,…

- Odihna in weekend, la stațiunea Bukovel din Ucraina, s-a transformat intr-o adevarata tragedie pentru o familie de moldoveni. Dimineața, compatrioții noștri au descoperit ca automobilul lor, Toyota Prado, parcat de ei in fața hotelului, in valoare de zeci de mii de euro, le-a fost furat. Moldovenii…