„Astazi colegul nostru ing. Marius Mețenti, a plecat dintre noi. Va ramane in amintirea noastra omul de aleasa omenie, bunul nostru coleg. Cuvintele sunt prea puține, pentru a ne exprima condoleanțele pentru familia indoliata! Dumnezeu sa te odihneasca in pace!”, spun cei de la Direcția pentru Agricultura Maramureș. Mesajele de condoleanțe curg pe rețelele de socializare, familiei greu incercate fiindu-i transmise cele mai sincere ganduri. Dragoș HOJDA The post TRIST – Doliu la Direcția pentru Agricultura Maramureș appeared first on ZiarMM .