TripAdvisor, nevoită să facă reduceri masive de personal TripAdvisor, una dintre cele mai populare platforme online de sfaturi de calatorie din lume, se vede și ea nevoita sa faca disponibilizari de personal, ca urmare a crizei coronavirus COVID-19, care a afectat puternic turismul. TripAdvisor a anunțat ca renunța la 900 de angajați, adica un sfert din personalul sau. Dintre aceștia, 600 sint din birourile sale din SUA și Canada, iar 300 de la nivel gl Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

