Componenții naționalelor de tenis de masa au plecat cu ganduri și ambiții de medalii la Durban, acolo unde vor avea loc Campionatele Mondiale de seniori. Africa de Sud va fi gazda din acest an a turneului final mondial de tenis de masa, iar „tricolorii” au in cap cucerirea a cel puțin unei medalii. Ovidiu Ionescu, veteranul lotului și argint mondial la Budapesta in 2019 alaturi de spaniolul Robles, spune ca in ultimul timp s-a simțit mai bine decat la 20 de ani. „Plec cu speranța cuceririi unei noi medalii, nu va fi ușor, dar reușind acest lucru in trecut, am incredere ca pot obține din nou…