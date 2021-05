Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut calificarea la Campionatul European, dupa ce a obtinut doar trei victorii intr-o grupa cu Slovacia, Elvetia si Albania. Acest rezultat nesatisfacator se pare ca i-a fost „fatal“ selectionerului Dan Pascu, care nu va mai ramane sub tricolor. La turneul de la Ploiesti, Danut Pascu s-a…

- Nationala masculina de volei a ratat prezenta la Campionatul European dupa ce a terminat pe locul al treilea intr-o grupa preliminara cu Slovacia, Elvetia si Albania. Selectionerul Danut Pascu a avut la dispozitie mai multi jucatori tineri, fara o experienta vasta la un asemenea nivel, dar jocul in…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a ratat calificarea la Campionatul European 2021, dupa ce a Elvetia a invins, cu scorul de 3-1, Albania, in ultimul meci din Grupa E a preliminariilor, disputat la Sala „Olimpia” din Ploiesti. Anterior, Romania trecuse cu 3-1 de Slovacia. In clasamentul final…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a ratat calificarea la Campionatul European 2021, dupa ce a Elvetia a intrecut Albania cu 3-1, duminica, in ultimul meci din Grupa E a preliminariilor, in Sala Olimpia din Ploiesti. In clasamentul final al grupei, Slovacia a ocupat primul loc, cu…

- Naționala masculina de volei a Romaniei a invins, cu scorul de 3-1 (24-26, 25-22, 25-13, 25-21), reprezentativa Albaniei, in primul meci din cadrul turneului de la Ploiești, de calificare la Campionatul European 2021. Pentru Romania, au punctat Balean (21 p), Cherbeleața (17 p), Aciobaniței (14 p),…

- Naționala masculina de volei a Romaniei face parte din grupa E preliminara a Campionatului European din acest an, alaturi de Elveția, Slovacia și Albania. Tricolorii, antrenați de tehnicianul Dan Pascu, joaca in cel de-al doilea turneu de calificare, gazduit de Sala Polivalenta „Olimpia" din Ploiești,…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a incheiat, sambata, turneul de la Nitra, din preliminariile CE2021, cu a doua infrangere, scor 1-3, cu Elvetia. Scorul pe seturi a fost 25-21, 18-25, 19-25, 20-25, scrie News.ro. Ultima disputa a zilei in grupa E este intre Albania si Slovacia.…

- Naționala masculina de volei a Romaniei intalnește, sambata, de la ora 18.30, la Nitra(Slovacia), formația Elveției, in ultimul meci din cadrul primului turneu de calificare pentru Campionatul European din aceasta toamna. In primele jocuri, selecționata tricolora a invins, joi, Albania cu 3-0 și a fost…