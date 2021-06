Stiri pe aceeasi tema

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus punerea in miscare a urmaririi penale fata de 10 inculpati, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata, arata un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, remis, marti, AGERPRES.In fapt,…

- Tribunalul Timis a dispus, marti, la propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, emiterea mandatelor de arestare preventiva pentru 30 de zile, pe numele a noua agenti de politie, pentru luare de mita in forma continuata, transmite Agerpres. Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Tribunalul Timis a dispus, marti, la propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, emiterea mandatelor de arestare preventiva pentru 30 de zile, pe numele a noua agenti de politie, pentru luare de mita in forma continuata. Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus inceperea urmaririi penale fata de 10 inculpati, agenti de politie, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata. "In fapt, s-a retinut ca in perioada 23 ianuarie - 22 mai, inculpatii, in calitate de…

- La inceputul acestei saptamani, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de 10 inculpati sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata. Procurorii au stabilit ca „in perioada 23.01.2021 – 22.05.2021,…

- Astazi, 14 iunie 2021, la delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Timiș au pus in executare un numar de 10 mandate de aducere fața de 10 agenți de poliție din cadrul…

- Procurorii DNA au dispus trimitrea in judecata a 14 lucratori de la Politia Rutiera Iasi, pentru luare de mita in forma continuata. In schimbul foloaselor, ei ar fi protejat directorul unui restaurant din Iasi care conducea autoturismul, desi nu detinea permis de conducere. De asemenea, erau protejati…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare au dispus, la data de 14.04.2021, extinderea actiunii penale impotriva a doi inculpați pentru savarsirea infractiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, fapte comise in concurs. Parchetul de pe langa Judecatoria…