- Tribunalul Bucuresti a amanat, miercuri, cu o zi, pronuntarea unei decizii pe cererea in care Liviu Dragnea solicita sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova, unde a executat doi ani inchisoare din pedeapsa de trei ani si jumatate primita in 2019 in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.…

- Tribunalul Bucuresti a amanat miercuri, pentru 26 mai, dezbaterea cererii in care Liviu Dragnea solicita sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova, unde a executat doi ani inchisoare din pedeapsa de trei ani si jumatate primita in 2019 in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Avocata fostului…

- Tribunalul Bucuresti judeca cererea depusa de Liviu Dragnea, in care fostul lider PSD solicita sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova, unde a executat doi ani inchisoare din pedeapsa de trei ani si jumatate primita in 2019 in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, informeaza Agerpres…

