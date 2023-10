Trenul DNA s-a oprit la CENAFER și a poftit la audieri trei directori Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviara (CENAFER) a fost luat in vizor de procurorii DNA. Aceștia au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a trei persoane: directorul general a CENAFER, directorul adjunct, directorul Direcției Logistice. Aceștia sunt acuzați de abuz in serviciu privind achiziția de servicii. Trei directori și un expert al CENAFER sunt vizați de o ancheta a Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul DNA. Inclupații vor fi judecați in stare de libertate. Directorul general CENAFER, Marcel Oțoiu, și directorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

