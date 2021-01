Trenduri SEO la care magazinele online trebuie să se uite în 2021 Zona de advertising a fost lovita puternic in primele luni de la declanșarea pandemiei de COVID-19, odata ce incertitudinea și-a pus amprenta pe mediul de business. Steffen Heringhaus, fondator al agenției Five Elements Digital, a vorbit in cadrul unui interviu acordat wall-street.ro despre parcursul business-ului pe care il reprezinta in 2020 și trendurile care considera ca vor contura industria in 2021. Heringhaus considera ca cele mai importante lecții de business pe care le-a invațat in anul 2020 țin de modestie și fllexibilitate. ”Facem planuri de business, ne stabilim obiective… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

