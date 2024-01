Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au parte de vești extrem de bune! Operatorul feroviar privat Transferoviar Calatori (TFC) va introduce cursele de tren pe ruta Ruse (Bulgaria) - Aeroportul International Henri Coanda Otopeni via Giurgiu si Gara de Nord Bucuresti. Iata care este prețul unui bilet!

- In 28 decembrie vom avea ședința de Consiliu Local Baia Mare. Ordinea de zi cuprinde mai multe proiecte de hotarare, primul dintre ele fiind cel privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat, a Indicatorilor tehnico-economici actualizati și a Devizului general actualizat, documentații actualizate…

- Autoritațile bulgare au emis coduri de atenționare meteorologica pentru vreme severa pentru vineri și sambata. Intregul teritoriu al țarii va fi afectat de precipitații abundente sub forma de ploaie și ninsoare, insoțite de vant, atenționeaza MAE.

- Pasionații de sport și mai ales de zapada se pregatesc sa iși petreaca timpul și pe partiile de schi din Romania și prin țarile vecine.... The post Cat costa sa mergi la schi in Romania, comparativ cu Bulgaria și Austria appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Cheltuielile turistilor chinezi au crescut in timpul vacantei de opt zile „Golden Week", depasind nivelul de dinaintea pandemiei si sporind potential increderea in redresarea economiei tarii.