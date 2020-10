Stiri pe aceeasi tema

- Conform reprezentanților prefecturii timișene, in ședința de joi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Timiș, convocata de prefectul... The post O scoala din Timis trece in scenariul verde, doua, din rosu in galben, iar la o a treia se suspenda cursurile appeared first on Renasterea banateana…

- In cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Timiș, convocat, marți, de prefectul Liliana Oneț, s-au luat o serie de decizii in privința unor unitați de invațamant timișene privind schimbarea scenariilor ... The post Noi scenarii in cazul unor unitați de invațamant timișene. Ce…

- Scoala generala nr. 10 din municipiul Giurgiu si Scoala generala din comuna Ghimpati au intrat in scenariul rosu, ceea ce inseamna ca orele se vor desfasura exclusiv online, dupa ce au fost confirmate cazuri de COVID -19 in randul elevilor si cadrelor didactice din aceste unitati scolare."La…

- Cinci unitati de invatamant din Targoviste, Pucioasa, Motaieni si Gura Foii vor incepe anul scolar in scenariul rosu, conform hotararii luate, joi, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Dambovita.

- Incepe școala, cu masurile impuse pentru prevenirea raspandirii COVID 19. S-a intocmit o lista cu simptome pe care, daca le prezinta copiii, aceștia sunt obligați sa ramana acasa! CAND nu aveți voie sa trimiteți copiii la școala: Doua zile ne despart de inceperea anului școlar 2020 – 2021. In județul…

- Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) anunța ca in 17 unitați de invațamant din Capitala școala va incepe in scenariul 3, care presupune participarea la activitați exclusiv online, iar 595 - in scenariul doi, mixt.Potrivit unui comunicat al ISMB, 595 de unitați de invațamant…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara a adoptat, joi, hotararea privind aprobarea scenariilor de deschidere a noului an scolar, astfel ca doar o unitate de invatamant va functiona in scenariul rosu, alte 56 in cel galben, iar 65 in scenariul verde, anunța news.ro.”Potrivit…