Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, Saturn, planeta care simbolizeaza responsabilitatea, disciplina și invațarea prin experiențe dificile, se afla in zodia Pești. Aceasta tranzitie va aduce schimbari semnificative in viețile zodiilor, invitandu-le sa iși examineze profund emoțiile și conexiunile spirituale.

- Astrele sunt mereu in mișcare și ne influențeaza viața in modul cel mai surprinzator. In aceasta saptamana, vom experimenta o combinație unica de energii astrologice care vor determina o gama larga de emoții și de experiențe in viața noastra.Va fi o saptamana plina de contraste, in care vom trece de…

- Cristina Demetrescu a venit cu previziunile pentru anul 2024! Celebrul astrolog a vorbit și despre conflictele din Ucraina și Israel, dar și despre ce se va intampla in Romania, dupa cum veți vedea in randurile de mai jos. Previziunile Cristinei Demetrescu pentru 2024 Așadar, previziunile Cristinei…

- Anul 2023 pentru zodia Leu a fost plin de momente definitorii și tranziții intense, majoritatea influențate de tranzitul lui Saturn prin Pești și intrarea acestuia in Casa a 8-a pe 7 martie. Saturn, planeta a disciplinarii și a maturizarii, a scos la iveala adevaruri greu de inghițit, dar necesare pentru…

- Daca te-ai intrebat vreodata daca stelele iți sunt favorabile in materie de bani, acum este momentul sa afli. Iata patru zodii care pot aștepta caștiguri financiare neașteptate in luna septembrie.TaurPentru nativii din Taur, septembrie este o luna plina de surprize placute. Datorita poziționarii favorabile…

- Pe data de 30 august 2023 va avea loc un fenomen astrologic inedit, și anume – „Luna Albastra”, a doua Luna Plina din aceeași luna calendaristica. La finalul lui august, Luna va fi in zodia Pești, iar trei nativi din zodiac vor simți efectele sale. Leu (23 iulie – 22 august) Luna Plina de pe data…

- Luna albastra din Pești este incarcata emoțional și se va manifesta destul de puternic in viețile semnelor zodiacale. Totuși, patru dintre ele par sa resimta acest lucru mai intens decat alți nativi, dar intr-un mod pozitiv.