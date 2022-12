Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 12 decembrie, la Cinema Victoria a avut loc prezentarea oficiala a programului evenimentelor care se vor desfașura in anul 2023, cand Timișoara va deține titulatura de Capitala Europeana a Culturii. Deschiderea oficiala a TM2023 avea loc in weekendul 17-19 februarie.

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, marti, ca in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu presedintele Parlamentului European (PE), Roberta Metsola, aceasta si-a exprimat interesul de a participa anul viitor la Timisoara la evenimentele organizate cu ocazia detinerii titlului…

- Teatrul Național din Timișoara se regasește de peste 17 ani in principiile de solidaritate și civism pe care le promoveaza Capitala Europeana a Culturii. Sprijinul acordat dreptului oamenilor la exprimarea propriei individualitați, indiferent de rasa, de gen sau de naționalitate, reprezinta un vector…

- Tamplaria unui imobil istoric din Timișoara, restaurata cu fonduri nerambursabile din partea Institutului Național al Patrimoniului prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI). Prin subprogramul de finanțare “Timișoara, Capitala Europeana a Culturii”, imobilul localizat in...

- Timișoara a organizat, incepand cu 2006, vreme de 13 ani, unul dintre cele mai apreciate Targuri de Craciun din Romania, cu sute de comercianți, iluminat superb, spectacole cu vedete de marca, locale, naționale și intrenaționale. Modelul targului de la Timișoara a fost inspirat inițial din targul de…

- La teatrul național „Mihai Eminescu” au inceput lucrarile atelierului de dramaturgie „Banat in Europe”, parte a programului cultural „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”, urmand ca, pana la sfarșitul acestei saptamani, dramaturgii Andrei Ursu (Timișoara), Varsanyi Anna (Szeged, Ungaria)…

- Experți internaționali, renumiți specialiști locali și naționali impreuna cu comunitatea locala din Timișoara se intalnesc la inceputul lunii octombrie, la FABER și la Universitatea de Vest, pentru a gasi raspunsurile la intrebarea De ce conteaza cultura? // Why culture matters?, in contextul excepțional…

- Edilul Timișoarei se afla vineri și sambata in capitala Franței. Dominic Fritz a mers in vizita oficiala la Paris, unde are mai multe intalniri cu oficialitați romane și franceze pentru a promova Timișoara in perspectiva anului 2023, cand orașul nostru va deține titlul de Capitala Europeana a Culturii.