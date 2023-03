Trei vești bune de la Ministeru Sănătății pentru pacienții români Ministerul Sanatații a decis in urma unor consultari cu producatorii de medicamente generice, luarea a trei masuri importante care vin in sprijinul pacienților: Alinierea taxei clawback pentru medicamentele generice, atat la cele produse local, cat și la cele importate, la 15%; Indexarea cu inflația a medicamentelor cu prețuri mici, lucru care va asigura disponibilitatea pe piața a acestei categorii de medicamente; Modificarea contractului cadru in vederea creșterii accesului pacienților romani la medicamente biosimilare de ultima generație – inițiativa comuna a Ministerului Sanatații și CNAS.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

