- Trei tineri, cu varstele cuprinse intre 22 si 28 de ani, originari din raioanele Straseni si Cahul au fost retinuti de politie pentru furtul unui automobil de model Toyota dintr-un garaj din sectorul Botanica al Capitalei.

- Politistii timiseni cerceteaza doi tineri, de 17 si 19 ani, banuiti de furtul unui autoturism. In cursul zilei de ieri, in urma investigatiilor facute politistii Secției 2 Timișoara au identificat doi tineri, de 17 si 19 ani, banuiti de furtul unui autoturism de pe raza municipiului. In noaptea de…

- Momente de groaza in Arad, in urma unui accident cumplit. Patru tineri care se aflau in aceeași mașina au cazut in Lacul Ghioroc. Este vorba despre doua fete din Orțișoara și doi baieți din Timișoara.

- Trei tineri din comuna Farcasele, judetul Olt, au fost depistati in flagrant de catre politistii din cadrul Sectiei Rurale 4 Craiova, in timp ce incercau sa sustraga combustibil dintr-un autocamion. Potrivit unui comunicat al IPJ Dolj, politistii din cadrul Sectiei ...

- Polițiștii timisoreni fac cercetari fata doi tineri, de 15 si 21 de ani, sub aspectul savarsirii infractiunii de furt si complicitate la infractiunea de furt. Minorul, de 15 ani, a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Timiș. Mai exact, in perioada iunie 2017-…

- Doi tineri din comuna Bistra au fost retinuti de politistii specializați in protejarea fondului cinegetic, pentru braconaj. Ar fi impuscat ilegal un cerb. Autoturismul si arma folosite la comiterea infracțiunii au fost indisponibilizate, in vederea confiscarii. Potrivit IPJ Alba, vineri, politistii…

- Trei persoane cu varstele cuprinse 21 ani si 37 ani, din Chisinau, Cahul și Ungheni, aflate in cautare, au fost reținute de poliție pentru circulatia ilegala a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fara scop de instrainare.