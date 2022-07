Stiri pe aceeasi tema

- Furt de catalizatoare la Sebeș: Trei barbați din Bacau au fost reținuți pentru 24 de ore. Care a fost ”prada” Trei barbați din județul Bacau au fost reținuti de polițiștii din Sebeș, pentru furt de catalizatoare de la autoturisme parcate in municipiu. Potrivit IPJ Alba, sambata, 16 iulie, polițiștii…

- La data de 16 iulie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au identificat 3 tineri, de 23, 25 și 37 de ani, din județul Bacau, care sunt banuiți de furtul a 4 catalizatoare și a unei baterii auto, de pe autoturisme parcate pe raza municipiului Sebeș, fapte…

- Marti, 12 iulie, polițiștii Postului de Poliție Satulung, in urma activitaților informativ-operative desfașurate, au reușit identificarea a doua persoane banuite de comiterea unui furt, produs la data de 07 iulie 2022 in satul Pribilești. In fapt, la data de 08 iulie a.c., la ora 18.34, polițiștii din…

- Cautat in Luxemburg, prins la Sebeș. Barbat reținut in baza unui mandat european de arestare Un barbat din Sebeș, cautat de autoritațile din Luxemburg, pentru infracțiuni contra patrimoniului, a fost prins de polițiștii din Alba. Pe numele sau fusese emis un mandat european de arestare. Reprezentanții…

- Percheziție la Aiud: tineri reținuți pentru furt de motorina din camioane și utilaje agricole. Cum acționau Trei tineri din Aiud au fost reținuți de polițiști. Sunt banuiți ca au sustras sute de litri de motorina din rezervoarele unor camioane și utilaje agricole. Sambata, 18 iunie, polițiștii de investigații…

- Doi tineri au fost retinuti de catre politistii din orasul Dumbraveni, fiind acuzati ca l-au talharit pe un cioban din Richis, de unde au furat un miel, pe care l-au sacrificat, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, potrivit Agerpres."La data de 7 iunie a.c., politistii din cadrul…

- Doi barbați au fost reținuți, in noaptea de 25 spre 26 aprilie, dupa ce au spart ușa unui local din municipiul Balti, de unde au sustras un safeu metalic in care se aflau mijloace banesti. Potrivit Poliției urmare a acțiunilor intreprinse, safeul a fost gasit, iar suspecții identificați și reținuți,…

- Mai mulți hoți din Bacau au fost la furat catalizatoare auto montate pe mașini parcate in Botoșani. Polițiștii i-au percheziționat și au reținut un barbat de 35 de ani. Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Botoșani, cu sprijinul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.