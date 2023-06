Stiri pe aceeasi tema

- Aradul este de astazi mai sarac… Parintele Nicandru Cuțaru a plecat sa slujeasca Sfanta Liturghie in ceruri. Avea 72 de ani, pe care i-a implinit... The post S-a stins din viața, in ziua de Rusalii, unul dintre cei mai iubiți preoți ai Aradului, Nicandru Cuțaru appeared first on Special Arad · ultimele…

- In urma unei solicitari emisa de Gospodarirea Comunala, Primaria Arad a intocmit un proiect de hotarare prin care dorește sa modifice tarifele aferente gestionarii cainilor... The post Mai mulți bani pentru gestionarea cainilor fara stapan din Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Circulația tramvaielor pe tronsonul Bulevardului Revoluției a fost afectata, formandu-se cozi, incepand cu aproximativ ora 10:15, din cauza unei defecțiuni a unui tramvai model „Tatra”.... The post Circulația tramvaielor, blocata in centrul Aradului, din cauza unei defecțiuni la un „Tatra” appeared…

- Ani de zile, zona strazii Marului (situata la capatul cartierului Alfa) a fost una dintre cele mai poluate și infecte zone ale Aradului, fiind un... The post Pe strada Marului a izbucnit un incendiu care a putut fi zarit de departe appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Ani de zile, zona strazii Marului (situata la capatul cartierului Alfa) a fost una dintre cele mai poluate și infecte zone ale Aradului, fiind un... The post Pe strada Marului a izbucnit un incendiu care poate fi zarit de departe appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Miercuri seara, un apel al 112 anunța gasirea trupului neinsuflețit al unui barbat intr-un imobil din centrul Aradului. Acesta pare sa fi avut parte de... The post Barbat gasit decedat in centrul Aradului appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Primaria Arad, prin Centrul Municipal de Cultura Arad (CMCA), a publicat vineri, 17 martie, listele cu proiectele și sumele aferente care au fost aprobate in... The post Finanțari nerambursabile 2023: Festivalul Arad Open Air, „Studio Shakespeare” și „Vestart” sunt proiectele culturale care primesc…

- Guvernul a adoptat, in 6 iulie 2022, o hotarare referitoare la declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere... The post Comisia care certifica exproprierile terenurilor pe care va trece centura de sud-est a Aradului anunța…