Stiri pe aceeasi tema

- Trei cetateni romani sunt izolati intr-un spital din capitala Republicii Dominicane, Santo Domingo, unde li se fac analize pentru noul coronavirus, a declarat vineri ministrul sanatatii din aceasta tara, Rafael Sanchez Cardenas, citat de agentia EFE, scrie Agerpres.

- Trei romani sunt izolati intr-un spital din capitala Republicii Dominicane, Santo Domingo, unde li se fac analize pentru noul coronavirus, a declarat vineri ministrul sanatatii din aceasta tara, Rafael Sanchez Cardenas, noteaza Agerpres citand agentia EFE.Cei trei romani sunt toti barbati, in varsta…

- Noul coronavirus a generat panica la nivel mondial iar trei romani sunt primii suspecți din Republica Doinicana. Cei trei cetateni romani sunt izolati intr-un spital din capitala Republicii Dominicane, Santo Domingo, unde li se fac analize pentru noul coronavirus, a declarat vineri ministrul sanatatii…

- Trei cetateni romani sunt izolati intr un spital din capitala Republicii Dominicane, Santo Domingo, unde li se fac analize pentru noul coronavirus, a declarat vineri ministrul sanatatii din aceasta tara, Rafael Sanchez Cardenas, citat de agentia EFE, scrie agerpres.ro. Cei trei romani sunt toti barbati,…

- Doi suceveni care s-au intors recent din Italia, care prezinta febra și simptome respiratorii, se afla izolați la secția Boli infecțioase a Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, cu suspiciune de infecție cu coronavirus. Este vorba despre o femeie și despre un barbat adus ...

- Doua persoane din județul Prahova sunt suspectate de infectare cu coronavirus. In prezent, autoritațile așteapta rezultatil analizelor. Aici vorbim despre un barbat in varsta de 33 de ani și de o tanara de doar 19 ani. De precizat ca fata s-a aflat in perioada 21- 24 in Italia, dar avea simptome inainte…

- Italianul infectat cu coronavirus a stat cateva zile in judetul Gorj, locul de naștere al soției sale romane. Autoritațile locale și naționale au intrat in alerta și au constituit o celula de criza pentru identificare tuturor persoanelor care au intrat in contact cu bolnavul. Sunt 19 persoane izolate…

- Clipe de panica pentru o femeie care s-a intors din Italia si bebelusul ei! La sectia de Boli Infectioase a spitalului din Alba Iulia s-au luat masuri speciale, cei doi fiind suspecti de coronavirus.