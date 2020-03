3 romani din Italia au murit in urma infecției cu noul coronavirus, iar 29 de cetațeni romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19, astfel: 23 in Italia, 2 in Namibia, unul in Spania, unul in Luxemburg, unul in Irlanda și unul in Tunisia, informeaza Hotnews. Cifrele au fost anunțate vineri de Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului Romaniei, in conformitate cu informațiile obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate.