Stiri pe aceeasi tema

- Agitație, in aceasta dimineața, la mai multe primarii. Politistii din județul Olt fac sase perchezitii, joi dimineata, la sediile unor primarii si la sediile unor firme din județ, oamenii legii avand informații ca autoritatile locale au cumparat mobilier urban, dar nu l-au si primit, conform Mediafax.Politistii…

- Politistii din Olt au descins joi-dimineata, 13 februarie 2020, la trei primarii din Olt si la sediile/domiciliul reprezentantilor unor firme banuite ca nu au livrat mobilierul urban pentru care au semnat contracte cu autoritaiule publice.

- Conform polițiștilor constanțeni, femeia a furat mai multe documente din dosarul penal, i le-a dat soțului și ar fi incercat sa fuga din sediul poliției, insa oamenii legii i-au imobilizat și au deschis un nou dosar penal pentru sustragere de probe ori inscrisuri., potrivit Mediafax.O femeie care și-a…

- Un prahovean in varsta de 48 de ani, condamnat pentru furt, dar care se sustragea executarii pedepsei, a fost prins de polițiști in flagrant, cand incerca sa dea o noua spargere. Pentru a-l opri, oamenii legii au folosit arma, intrucat barbatul a incercat sa fuga.Reprezentanții Poliției Prahova…

- Un prahovean de 50 de ani, care a scapat nevatamat dupa ce s-a rasturnat cu mașina intr-o rapa, a fost gasit mort sub un pod CFR din apropiere, primele indicii fiind ca s-a sinucis. Polițiștii au deschis un doar penal și fac cercetari, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit Poliției Prahova,…

- Polițiștii vor avea mai multa putere incepand cu sfarșitul lumii, moment in care intra in vigoare legea prin care oamenii legii vor avea dreptul sa intre in locuințele suspecților fara acordul proprietarilor.

- Polițiștii locali au amendat zilele trecute trei persoane pentru abandonarea de deșeuri. Toate au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate in oraș. Cei care sunt prinși ca arunca gunoaie pe strada sunt puși sa curețe zona, in caz contrar riscand amenzi de pana la 15.000 de lei, conform…

- Sursele reporterilor tion.ro, atat din unitatea spitaliceasca cat și din randurile polițiștilor din Timișoara, au confirmat inca de miercuri prezenta polițiștilor la Unitatea de Primire Urgențe. Am incercat sa verificam oficial informația și, pentru ca prezența polițiștilor la UPU nu putea…