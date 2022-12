Stiri pe aceeasi tema

- Școlile și gardinițele din Municipiul Targu Jiu vor primi in total 500 000 lei de la Primaria Targu Jiu pentru a cumpara mobilier, a dota unitațile cu materiale contra incendiilor,… Articolul Primaria Targu Jiu acorda bani școlilor din municipiu apare prima data in Stiri Gorj .

- Trei școli din Dobrogea vor fi reabilitate și modernizate cu peste 26 de milioane de lei, finanțare europeana din PNRR. Școala “Ion Luca Caragiale” din Tulcea a obținut o finanțare de aproape 9,5 milioane de lei (inclusiv TVA) pentru reabilitare și modernizare, a anunțat, sambata, primarul municipiului…

- Pentru perioada 2021-2025, Timișoara are in sfarșit un Plan Integrat de Calitate a Aerului, in care sunt prevazute masurile ce vor fi luate pentru imbunatațirea calitații aerului. In cel mai fericit scenariu, poluarea ar urma sa fie redusa prin modernizarea mai multor drumuri, plantari masive, innoirea…

- Cometex, dezvoltator imobiliar de parcuri retail parte a grupului Altex, a finalizat vanzarea complexului comercial Bucovina din Suceava catre omul de afaceri Andrei Mandachi, valoarea tranzactiei fiind de 7 milioane de euro. Cometex a detinut proprietatea comerciala timp de peste 15 ani. Centrul comercial…

- La Pecica, modernizarea infrastructurii este o prioritate pentru administrația locala. Acest lucru este de demonstrat de realitatea cotidiana. Patru strazi sunt modernizate din fonduri europene, iar pe doua dintre ele lucrarile au avansat și se va turna in curand asfaltul. „Continua lucrarile de modernizare…

- Stela Andrei, Partener, Impozit pe venit și contribuții sociale, EY Romania Cristina Cristea, Senior Manager, Impozit pe venit și contribuții sociale, EY Romania Se spune ca doar doua lucruri sunt sigure in viața oricarui pamantean și unul dintre ele il reprezinta taxele. Se mai spune ca problema conformarii…

- Ploaia de azi dimineața a dat batai de cap sorocenilor. Partea din vale a municipiului Soroca, in special zona din preajma Parcului „Mihai Eminescu”, putea fi trecuta mai ușor in inot decat pe jos. In alte zone „raurile” au curs pe drumuri, in unele parți apa ajungea aproape de genunchi, scrie Observator.md.

- Un accident soldat cu ranirea a trei copii a avut loc pe strada Pinticului din Ocna Dej. La accident au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dej, cu o autospeciala, un echipaj SMURD și unul SAJ. Trei copii au fost consultați de catre echipajele SMURD și SAJ și au fost transportați la spital…