Trei noi meserii schimbă Clasificarea Ocupațiilor din România. Care sunt acestea? Trei noi meserii schimba Clasificarea Ocupațiilor din Romania . Pe piața muncii vorbim de trei meserii care completeaza lista celor existente dupa ce alte doua modificari au fost facuta anul acesta, respectiv in februarie și iunie. Schimbarile COR survin nu doar in contextul apariției de profesii noi, ci și atunci cand se produc modificari ale celor existente sau schimbari privind denumirea lor. Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) a aparut pentru prima data in anul 1995, potrivit zf.ro . Vorbim așadar de ocupația de: scafandru de mare adancime, cod COR 754110; animator emisiuni cultural… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

