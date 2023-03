Stiri pe aceeasi tema

- Prabușirea Silicon Valley Bank! In ultimele zile un adevarat cutremur s-a produs in doua sisteme bancare mari. Primul, in Elveția, a dus la vanzarea celei mai vechi instituții bancare, Credit Suisse catre competitorul direct, UBS, pentru aproximativ 3 miliarde de dolari. Cel de-al doilea s-a produs…

- Preturile petrolului au crescut luni, in tranzactii volatile, dupa ce in timpul tranzactiilor au coborat la cel mai redus nivel din ultimele 15 luni, deoarece piata se temea ca riscurile din sectorul bancar global ar putea declansa o recesiune care ar afecta cererea de combustibil, transmite Reuters.…

- Contractele futures pentru titeiul Brent pentru luna mai au crescut cu 3 centi, pana la 73,00 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul american West Texas Intermediate pentru aprilie au scazut cu 4 centi, la 66,70 dolari pe baril, in ajunul expirarii contractului. Contractele futures WTI…

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu da asigurari ca in acest moemnt in guvern se lucreaza la un set de masuri privind inflație prețurilor la alimente, fara a fi necesar sa fie plafonat prețul. Inflația alimentara este mult mai mare decat cea prognozata de 15,5% de catre INS, ea este chiar dubla. ,,Inflația…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a ridicat joi rata dobanzii de politica monetara cu 0,5%, așa cum a promis anterior, pentru a stopa creșterea inflației, ignorand haosul de pe piețele financiare și solicitarile investitorilor de a opri inasprirea politicii monetare cel puțin pana la stabilizarea situației,…

- Inflația a dat inapoi la inceputul anului, semn ca scumpirile s-au mai temperat, dar rata anuala ramane la un nivel ridicat, de peste 15%, dupa cum arata datele Institutului Național de Statistica, publicate in aceasta dimineața.

- Germanii au participat la „ Roast Goose Digestion Run” dupa masa de Craciun pentru a incuraja mișcarea și pentru a mai arde din calorii. Zeci de alergatori s-au alaturat celui de-al 22-lea eveniment anual de la Berlin, luni (26 decembrie), cu scopul de a arde toate caloriile dupa sarbatorile și masa…