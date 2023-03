Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit intr-o explozie la o fabrica de ciocolata in Pennsylvania, in estul Statelor Unite, iar patru persoane erau date in continuare disparute, anunta pompierii, relateaza AFP.”Din cauza violentei expoziei si a timpului care a trecut, sansele de a gasi supravietuitori scad rapid”,…

- Autoritațile au anunțat ca doi oameni au murit și alți noua sunt dați disparuți, dupa o uriașa explozie la o fabrica de ciocolata din West Reading, Pennsylvania. Alte opt persoane au fost ranite și transportate la spital, relateaza The New York Times Aproximativ la ora 16:57 a avut loc o explozie uriașa…

- Deraierea unui tren a provocat un incendiu masiv in statul american Ohio, potrivit Reuters. Un tren a deraiat vineri seara in apropiere de granița dintre Ohio și Pennsylvania, provocand un incendiu masiv in zona, a anunțat presa locala. Locuitorii din zona, evacuați de urgența Mai multe vagoane de tren…