Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Jean Castex va cere o amanare cu trei luni a alegerilor regionale, din cauza evolutiei pandemiei de COVID-19, care a determinat impunerea unui nou lockdown national, relateaza vineri Reuters, preluata Agerpres. In mod normal, alegerile regionale ar fi trebuit sa aiba loc in martie…

- Serviciul postal al Statelor Unite (USPS) a informat ca aproximativ 1.700 de buletine de vot au fost identificate la centre de procesare a corespondentei in statul Pennsylvania, in timpul a doua verificari intreprinse joi, si ca buletinele sunt in curs de a fi predate autoritatilor electorale, transmite…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Tarii Galilor, Ryan Giggs, a dezmintit acuzatiile de violenta domestica, dupa ce presa britanica a relatat ca a fost arestat din cauza unui incident la locuinta sa, transmite Reuters. ''Dl. Giggs dezminte toate acuzatiile de agresiune formulate impotriva…

- Un adolescent in varsta de 16 ani din regiunea majoritar musulmana Tatarstan a fost impuscat mortal de politia rusa dupa un atac la o sectie de politie unde a injunghiat un ofiter, relateaza Reuters.

- Vaticanul a condamnat joi atacul cu cutit in care au fost ucise trei persoane intr-o biserica din Nisa, sud-estul Frantei, subliniind ca 'terorismul si violenta nu vor fi acceptate niciodata', transmite AFP. 'Este un moment de durere intr-o perioada de confuzie. Terorismul…

- Poliția franceza a împușcat mortal un barbat în Montfavet, în apropiere de Avignon în sudul Franței, dupa ce amenințase trecatorii cu un pistol, relateaza Reuters.Potrivit postului francez de radio Europe 1, barbatul a strigat "Allahu Akbar" (Dumnezeu e cel…

- Familia victimei a facut apel la calm, relateaza Reuters. Walter Wallace, in varsta de 27 de ani, a fost impuscat mortal luni, in urma unei altercatii cu politia. Potrivit rudelor acestuia, Wallace, care era inarmat cu un cutit in timpul confruntarii, suferise o cadere nervoasa. Tulburarile au izbucnit…