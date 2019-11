Stiri pe aceeasi tema

- Zece animale salbatice, printre care trei girafe, au murit intr-un incendiu izbucnit intr-un parc safari din Ohio (SUA).Incendiul a cuprins un hambar de la „African Safari Wildlife Park”, din Port Clinton, joi, in jurul orei 6.15 dimineața.In incendiu se crede ca au murit trei girafe, trei porci mistreți…

- Cel puțin 10 animale au murit in urma unui incendiu produs intr-un hambar dintr-un parc zoo din statul american Ohio, au anunțat vineri autoritațile locale, citate de site-ul agenției Associated Press, potrivit Mediafax.Incendiul a izbucnit joi seara in African Safari Wildlife Park din orașul…

- Trupul unui barbat in varsta de 72 de ani din localitatea Crevedia Mare, judetul Giurgiu, a fost gasit carbonizat de pompierii care au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit in locuinta sa, potrivit agerpres.ro.In aceasta seara sambata n.r. am fost anuntati sa intervenim pentru stingerea…

- Sambata spre duminica noaptea, trupe de comando ale Statelor Unite au luat cu asalt cladirea in care se ascundea Baghdadi. Refugiat intr-un tunel, liderul ISIS a detonat centura cu explozibil pe care o avea asupra lui.

- Mai mult de patru ore au acționat pompierii luni seara la un incendiu din localitatea Calata, in comuna Calațele din județul Cluj. Doua autospeciale pentru stins incendii din Detașamentul Huedin și o autospeciala a serviciului voluntar pentru stații de urgența din Calațele au intervenit pentru a stinge…

- 50 de tone de furaje au ars intr-un incendiu care a izbucnit la un saivan de animale din localitatea buzoiana Vadu Pașii. In incendiu au ars și animale, focul manifestandu-se pe 1.000 de metri patrati. Echipajele au acționat aproape 12 ore pana la stingerea incendiu de proportii, care a izbucnit in…

- 150 de miei au murit luni intr-un incendiu izbucnit la un adapost de animale din Homorodul de Jos, din cauza unei tigari aprinse, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor institutiei, pompierii au fost solicitati…