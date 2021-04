Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini in familia unor romani din Germania. Doi copii au sfarsit inecati intr-un lac, dupa ce au intrat in apa sa scoata mingea cu care se jucau. Micutii aveau 8 si 9 ani.

- Milioane de americani sunt afectati de valul de frig extrem care s-a abatut asupra statului Texas, unde oamenii au ajuns sa arda jucariile de lemn ale copiilor ori dorm in masini pentru a se incalzi. De asemenea, acestia se confrunta si cu lipsa apei menajere, arata CNN. Timothy Wilsey, soția sa, Nicole…

- Autoritatile din Germania si Danemarca au dejucat planul comiterii unui atac terorist in Europa, arestand trei islamisti de origine siriana suspectati de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic.

- Catalin Zmarandescu este unul dintre cei mai mari luptatori din Romania, dar viața sa s-a schimbat in ultimii ani mai mult ca niciodata! La varsta de 48 de ani acesta este tata pentru a patra oara și are doi copii mici! Cat de mult ii rasfața!

- Un copil in varsta de cinci luni a murit, luni, in urma unui incendiu care a izbucnit in casa in care se afla impreuna cu doi frati, in localitatea Balusesti, comuna Icusesti, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa. Copiii au fost scosi din casa de mama lor,…