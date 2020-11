Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași, Carmen Dorobaț, susține ca trei pacienți transferați de la Piatra Neamț sunt in stare grava, iar medicii ii monitorizeaza in permanența. In paralel,...

- Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași, Carmen Dorobaț, susține ca trei pacienți transferați de la Piatra Neamț sunt in stare grava, iar medicii ii monitorizeaza in permanența. In paralel, autoritațile cauta cadre medicale pentru spitalul din județul Iași. Managerul Spitalului de Boli…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat, a declarat ca trei din cei sase pacienti transferati de la Spitalul Judetean Piatra Neamt la spitalul mobil de la Letcani sunt in stare grava, noteaza News.ro. „Cei sase pacienti adusi in cursul noptii la spitalul de…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Carmen Dorobat, a declarat duminica dimineata ca trei din cele sase persoane transferate de la Spitalul Judetean Neamt la Spitalul Mobil de la Letcani sunt in stare foarte grava, potrivit Agerpres. „Cei sase pacienti adusi in cursul noptii la spitalul…

- Trei dintre cei șase pacienți raniți in incendiul de la secția ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț sunt in stare grava, a anunțat managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Carmen Dorobat. „Cei sase pacienti adusi in cursul noptii la spitalul de la Letcani sunt in terapie intensiva, sunt…

- Seara zilei de 14 noiembrie 2020 a fost una neagra pentru mai mulți pacienți internați in Spitalul Județean din Piatra Neamț, din cauza unui incendiu devastator care a izbucnit la secția ATI a unitații medicale.

- Tragedia care a survenit dupa incendiul de la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, izbucnit sambata, 14 noiembrie, capata proportii: in acest moment sunt comunicate 8 decese, iar 9 persoane sunt in stare critica. Supravietuitorii vor fi transferati la spitalul de la Letcani. Ministrul sanatatii,…

- Locurile la Terapie Intensiva la Spitalul Județean de Urgența Sibiu s-au epuizat, iar in ultimele zile au fost transferați pacienți cu COVID-19, in stare grava, in județul Argeș. Șase ventilatoare pentru ATI vor ajunge la spitalul din Sibiu, pentru a le suplimenta pe cele existente, potrivit Mediafax.Președintele…