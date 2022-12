Trei copii ucraineni deportați de ruși, recuperați de Ucraina. „13.613 copii ucraineni au în continuare statutul de persoane deportate în Rusia” Autoritațile Ucrainei au reușit sa recupereze trei copii care fusesera scoși ilegal de ocupanții ruși din regiunea Harkov, potrivit comisarului parlamentar ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineț, scrie Rador. El a precizat ca cei trei copii au fost deportați de ruși in luna august și au fost trimiși in tabara Mișka din Ghelendjik, un oraș din sudul Rusiei. De asemenea, Dmitro Lubineț a menționat ca i-a ajutat pe parinți sa-și recupereze copiii. ”Acum, drumul din Federația Rusa trece prin țari terțe, așa ca parinții au fost nevoiți sa parcurga o cale lunga și periculoasa, un traseu… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

