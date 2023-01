Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii cu varstele de 2, 3 și 6 ani au murit, marți dimineața, in urma unui incendiu izbucnit intr-o locuința din Sectorul 5 din București. Mama a sunat la 112 și a cerut ajutor pompierilor, insa nu s-a mai putut face nimic pentru cei trei copii.

Un incendiu a izbucnit marți dimineața la o locuința din Sectorul 5. Potrivit informațiilor ISUBIF, trei minori au murit.

- O femeie care alerga in zona unui lac din Sectorul 6 al Capitalei a murit sambata dimineața. Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 despre faptul ca aceasta ar fi fost mușcata de caini. Polițiștii Secției 20 din Capitala au fost sesizați sambata, prin apel la 112, cu privire la faptul ca o persoana…

- Incendiu puternic in Capitala, marți seara. Flacarile au izbucnit in apartamentului unui bloc din sectorul 3 din București. Zeci de persoane au fost evacuate de urgența din cladire. Pompierii acționeaza la fața locului. Incendiu in sectorul 3 din București Un incendiu puternic s-a produs, marți seara,…

- Pompierii din București intervin, luni seara, la un incendiu care a izbucnit la un spațiu pentru depozitare de mase plastice situat pe Strada Preciziei in Sectorul 6.Pompierii acționeaza cu opt autospeciale de stingere. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu pentru depozitare…

- Actorul Mitica Popescu a murit, marți, la Spitalul Elias din Capitala. Acesta avea 86 de ani și suferea de probleme cardiace severe și multiple comorbiditați. Actorul Mitica Popescu s-a nascut la 2 decembrie 1936, la Bucuresti. In 1967 a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica ”I.L.…

- Accidentul a avut loc pe șoseaua Gheorghe Sisești din Sectorul 1, Bucuresti, aproape de Aeroportul Baneasa.Din primele informatii, un șofer, in varsta de 18 ani, a pierdut controlul asupra direcției de mers, moment in care s-a rasturnat si s-a izbit intr-un stalp, apoi a ricoșat in alte doua autoturisme…

O mașina a ars in totalitate, miercuri, la intersecția bulevardelor Mircea Voda cu Unirii, din Capitala, anunța pompierii din cadrul ISU București - Ilfov, informeaza Mediafax