Trei ani de la moartea, in mare, a unui tanar sublocotenent de la BIM. Avea 24 de ani. Recent s-a stins si fratele lui geaman

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat miercuri ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate in Romania 2.240 de cazuri noi de Covid și 150 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus. Potrivit GCS, pana miercuri, in Romania, au fost confirmate 1.051.779 de cazuri de persoane infectate…

- 12 persoane au pierdut lupta cu COVID 19, la nivelul judetului Constanta, anunta autoritatile.Victimele au intre 61 si 92 de ani.Numarul deceselor inregistrate la persoane infectate cu COVID 19 a ajuns la 1.037.Deces 1.026: Femeie, 85 de ani, Constanta, comorbiditati insuficienta cardiaca cronica clasa…

- Au murit 154 de romani și 5.498 au aflat, in ultimele 24 de ore, ca au COVID-19. In secțiile de ATI presiunea este uriașa, sambata fiind internate 1.448 de persoane in stare grava. Pana sambata, in Romania, au fost confirmate 970.224 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 867.663 de…

- La numai doi ani de la trecerea in nefiinta a fratelui sau geaman, o alta tragedie cade pe umerii familiei Pohace."Din pacate, cateodata lupta se sfarseste...altfel Si apar lacrimile...In aceasta dimineata, am pierdut o lupta, un coleg, un camarad, un luptator Facem anuntul pe care nu voiam vreodata…

- Tragedie in familia unui militar de doar 27 de ani de la Baza 2 Logistica Valahia. Tanarul Madalin Pohace, care suferea de o afecțiune grava, s-a stins din viața la numai doi ani dupa fratele sau geaman. "Din pacate, cateodata lupta se sfarșește...altfel! Și apar lacrimile... In aceasta dimineața,…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.972 de cazuri noi de COVID-19, iar 82 de romani au murit, dupa ce s-au infectat cu SARS-COV-2. Pana luni, au fost confirmate 862.681 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), iar 787.392 de pacienți au fost declarați vindecați. In…