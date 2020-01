Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 16.12.-22.12.2019, polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava, ai Serviciului de Investigarea Criminalitații Economice și cei din cadrul subunitaților teritoriale de poliție, in cooperare cu specialiștii Garzii Forestiere Suceava au organizat acțiuni punctuale pe raza…

- Sezonul Craciunului vine de fiecare data si cu actiuni pe linia prevenirii si combaterii comertului ilegal cu brazi. Nici acest an nu a facut exceptie, iar in urma actiunilor derulate de politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava și specialiștii Garzii Forestiere Suceava in ...

- Ieri, polițiștii de la Vatra Dornei au aplicat 96 de sancțiuni contravenționale, in cuantum de peste 88.000 de lei, intr-o acțiune executata pe raza de competența pentru asigurarea unui climat de ordine publica și siguranța rutiera. Totodata, ei au identificat 3 autori de furt, au reținut 2 permise…

- Polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava și cei din cadrul subunitaților teritoriale de poliție, in cooperare cu specialiștii Garzii Forestiere Suceava și ai Direcției Silvice Suceava, au organizat, in perioada 25.11.-02.12.2019, acțiuni punctuale pe raza județului pentru ...

- Polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava și cei din cadrul subunitaților teritoriale de poliție, in cooperare cu specialiștii Garzii Forestiere Suceava și ai Direcției Silvice Suceava, au organizat in perioada 11-17 noiembrie acțiuni punctuale pe raza județului, pentru ...

- Un echipaj mixt format din polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava și lucratorii Garzii Forestiere Suceava, a efectuat un control pe linia respectarii prevederilor legale privind achizitia, debitarea si comercializarea materialelor lemnoase la o intreprindere individuala din comuna…

- O echipa mixta formata din polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava și specialiști ai Garzii Forestiere Suceava, au efectuat un control la o societate comerciala din comuna Paltinoasa cu punct de lucru in comuna Stroiești, pe linia respectarii prevederilor legale privind achizitia,…

- In primele 9 luni ale anului 2019, politistii de ordine publica au constat peste 1.300 de infractiuni la regimul silvic, iar cu sprijinul specialistilor silvici, au confiscat peste 54.000 de mc de material lemnos. Volumul materialului lemnos confiscat a crescut cu aproape 27%, comparativ cu aceeasi…