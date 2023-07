Dan Andronic, inceputurile – dedesubturile unei familii de securiștiUnchiul jurnalistului Dan Andronic este celebrul Cornel Biris. Fost ofiter de Securitate, in Unitatea „Fantome" (Umbre), recuperat in SIE. La 30 noiembrie 1999, a fost ianaintat la gradul de general de brigada. A fost sef al diviziei pentru analiza crizelor si adjunct al directorului SIE. In februarie 2002, a fost trecut in rezerva.In perioada in care a coordonat SIE, Cornel Biris, poreclit "Piticu", alias "Gruber", l-a incadrat in sistem si pe Dan Andronic, conform afirmatiilor facute de Cornel Nemetzi, colonel in rezerva, fost…