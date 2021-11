Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul de Sanatate Publica de la UBB, Razvan Chereches da dreptate Federatiei parintilor si apartinatorilor legali din Romania, care a atras atentia ca „scolile s-au deschis de aproape doua saptamani pe baza unui criteriu care nu e asumat de nicio autoritate din domeniul sanatatii”. Federatia cere…

- Un baiat in varsta de 9 ani din Dallas a devenit cea mai tanara victima care a murit din cauza ranilor provocate la Festivalul Astroworld. Copilul a murit duminica seara șla Spitalul pentru Copii Texas.

- Dinu Maxer a fost invitat in emisiunea lui Catalin Maruța, unde a vorbit și despre relația cu Nicoleta Luciu, care s-a terminat in urma cu 16 ani. Artistul a spus motivele pentru care s-a desparțit de actrița in anul 2005. In 2005, relația dintre Dinu Maxer și Nicoleta Luciu ajungea la final, deși mulți…

- Travis Scott va da banii inapoi tuturor oamenilor care au participat la festivalul de muzica Astroworld din Houston, in timpul caruia 8 tineri au murit striviți de mulțimea care asista la concertul rapperului american, conform unor surse apropiate ale artistului, citate de Variety. Aceleași surse au…

- Din familia care reprezenta un exemplu pentru toata comunitatea din Radomir, județul Dolj, a ramas numai o fata. Parinții și cei doi frați ai ei s-au ridicat la ceruri, toate aceste pierderi producandu-se in decursul a numai doi ani, scrie Click! .Din familia care reprezenta un exemplu pentru toata…

- Parinții unei tinere gravide acuza de neglijența cadrele medicale de la Maternitatea Buzau, neglijența care ar fi dus la moartea fatului. Tanara, de 18 ani, era la prima naștere și a fost internata in Maternitatea Buzau marti, informeaza Stiridebuzau.ro . Joi dimineața, insa, medicii au constatat ca…

- Atat poliția cat și cei de la Protecția Copilului din Iași fac verificari in cazul fetiței de 4 luni care a fost gasita, miercuri, decedata de parinți, scrie ziarul Buna Ziua Iași. Familia a mai fost in atenția autoritaților și in trecut.Tatal fetiței din localitatea Șipote din judetul Iasi a fost cel…

- Guvernul Austriei este dat in judecata pentru felul in care a gestionat epidemia de coronavirus din statiunea montana Ischgl. La Viena a inceput vineri un prim proces civil, intentat de urmasii unui jurnalist de 72 de ani, care s-a infectat acolo si a murit de COVID.