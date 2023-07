Tratatul care ne poate băga în groapă! Cu un singur gest puteam scăpa de frații Micula sau Gold Corporation Mai multe organizații de mediu și think tank-uri solicita Guvernului Romaniei sa susțina retragerea din Tratatul Carta Energiei, dupa ce Comisia Europeana a anunțat intenția pentru o retragere la unison a statelor membre din tratat. Cunoscut sub denumirea de Energy Charter Treaty, acordul incheiat in 1998 este semnat de aproximativ 50 de țari la nivel mondial, cu scopul de a proteja financiar investițiile straine in infrastructura energetica intre membrii acordului. In baza lui, companiile pot da in judecata guverne pentru politicile energetice care le afecteaza investițiile. Comisia Europeana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

