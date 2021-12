Compania Glaxo Smith Kline, care a dezvoltat tratamentul Sotrovimab in colaborare cu VIR Biotechnology, susține ca acesta este eficient inclusiv in cazul mutațiilor Omicron. Datele, care nu au fost inca publicate intr-o revista medicala, arata ca Sotrovimab este eficient impotriva tuturor celor 37 de mutații identificate pana in prezent in proteina spike, a precizat GSK intr-un comunicat. Saptamana trecuta, alte date preclinice au aratat ca medicamentul a funcționat impotriva mutațiilor cheie ale variantei Omicron. Sotrovimab a fost conceput pentru a se lipi de proteina Spike de la suprafața noului…